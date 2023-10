Vide greniers Allée du Parc des Sports Maubourguet, 12 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Venez chinez au vide greniers de Maubourguet ! Des bonnes affaires vous attendent

4 Euro le mètre, tables et chaises fournies

Salle chauffée

Inscriptions jusqu’au 9 Novembre (règlement demandé en avance)

Attention, victime de son succès les places sont limitées.

2023-11-12 08:30:00 fin : 2023-11-12 16:00:00. EUR.

Allée du Parc des Sports MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and bargain-hunt at the Maubourguet garage sale! Great bargains await you

4 Euro per meter, tables and chairs provided

Heated hall

Registration until November 9 (payment required in advance)

Please note: due to its success, places are limited

Ven a buscar gangas al mercadillo de Maubourguet Le esperan grandes gangas

4 euros el metro, mesas y sillas incluidas

Sala con calefacción

Inscripciones hasta el 9 de noviembre (pago por adelantado)

Tenga en cuenta que las plazas son limitadas debido al éxito de este evento

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem Flohmarkt von Maubourguet! Schnäppchen warten auf Sie

4 Euro pro Meter, Tische und Stühle werden gestellt

Beheizter Raum

Anmeldungen bis zum 9. November (Zahlung im Voraus erforderlich)

Achtung, Opfer seines Erfolgs die Plätze sind begrenzt

