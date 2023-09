Journée nationale de la marche nordique allée du lac Montendre, 7 octobre 2023, Montendre.

Montendre,Charente-Maritime

Venez découvrir gratuitement la marche nordique, initiations, rando, nordic fit et nordic cardio, ouvert à tous, prêt de bâtons possibles..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

allée du lac lac de montendre

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Nordic walking for free, with introductions, rando, nordic fit and nordic cardio, open to all, poles available on loan.

Venga a descubrir gratuitamente la marcha nórdica, con iniciaciones, caminatas, Nordic fit y Nordic cardio, abierto a todos, bastones disponibles en préstamo.

Kommen Sie und entdecken Sie kostenlos Nordic Walking, Einführungen, Wanderungen, Nordic Fit und Nordic Cardio, offen für alle, Stockverleih möglich.

