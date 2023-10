Match SRVHB Vs Dijon Allée du Hameau du Collège Saint-Raphaël, 20 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

Saint-Raphaël reçoit l’équipe de Dijon ! Rendez-vous : Vendredi 20 octobre à 20:00, au Palais des Sports JF Krakowski !.

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Allée du Hameau du Collège Palais des Sports JF Krakowski

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Saint-Raphaël plays host to Dijon! See you there: Friday, October 20 at 20:00, at the Palais des Sports JF Krakowski!

¡Saint-Raphaël recibe al Dijon! Fecha: Viernes 20 de octubre a las 20:00, en el Palais des Sports ¡JF Krakowski!

Saint-Raphaël empfängt das Team aus Dijon! Termin: Freitag, den 20. Oktober um 20:00 Uhr, im Palais des Sports JF Krakowski!

