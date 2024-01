Rencontre Prospection : Archéologie Les occupations néolithiques le long de la Vilaine Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin, 27 janvier 2024, Penestin.

Vous avez découvert des silex, des haches polies ou encore des pointes de flèches? Venez les montrer aux archéologues dans le cadre du programme de recherche sur les occupations néolithiques le long de la Vilaine.

Vous en saurez plus sur vos objets (type, date, confection, etc…).

Rien ne sera pris. Les silex seront seulement inventoriés et photographiés.

Allée du Grand Pré 56760 Penestin

