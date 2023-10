Initiations gratuites au golf allée du Golf Ammerschwihr, 6 octobre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Le golf n’aura plus de secret pour vous, venez découvrir ce sport de plein air et apprendre la technique du swing avec un moniteur..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:00:00. EUR.

allée du Golf

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover this outdoor sport and learn swing technique with an instructor.

Venga a descubrir este deporte al aire libre y aprenda la técnica del swing con un instructor.

Golf wird kein Geheimnis mehr für Sie sein. Entdecken Sie diesen Sport an der frischen Luft und lernen Sie die Technik des Golfschwungs mit einem Lehrer.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg