Championnat d’Europe des nations trinquet Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie, 24 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister aux Championnats d’Europe des Nations en trinquet (catégorie élite) durant ce week-end.

Pour clôturer, retrouvez à partir de 10h30 : la finale Gom.Creuse Dames, la finale Gom.Creuse Hommes et la finale de Xare.

Billetterie sur place, mais réservation conseillée.

Le stand buvette du Pilotari Club Oloronais est ouvert ! Boissons, sandwich et assiette au comptoir..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:30:00. EUR.

Allée du Fronton Complexe Guynemer

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the European Nations Trinquet Championships (elite category) this weekend.

To round things off, from 10.30 a.m.: the Ladies’ Gom.Creuse final, the Men’s Gom.Creuse final and the Xare final.

Tickets available on site, but reservations recommended.

The Pilotari Club Oloronais refreshment stand is open! Drinks, sandwiches and plates at the counter.

Ven a ver los Campeonatos de Europa de Trinquet de las Naciones (categoría élite) este fin de semana.

Como colofón del fin de semana, a partir de las 10.30 h, podrá seguir la final femenina de Gom.Creuse, la final masculina de Gom.Creuse y la final de Xare.

Entradas disponibles in situ, pero se recomienda reservar.

El avituallamiento del Pilotari Club Oloronais está abierto Bebidas, bocadillos y platos disponibles.

Erleben Sie an diesem Wochenende die Europameisterschaften der Nationen im Trinquet (Elitekategorie).

Zum Abschluss der Veranstaltung finden ab 10:30 Uhr folgende Spiele statt: das Gom.Creuse-Finale der Damen, das Gom.Creuse-Finale der Herren und das Xare-Finale.

Eintrittskarten sind vor Ort erhältlich, eine Reservierung wird jedoch empfohlen.

Der Getränkestand des Pilotari Club Oloronais ist geöffnet! Getränke, Sandwiches und Teller an der Theke.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn