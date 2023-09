Championnat d’Europe des nations trinquet Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie, 23 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister aux Championnats d’Europe des Nations en trinquet (catégorie élite) durant ce week-end.

Pour ce deuxième jour, retrouvez à partir de 10h30 : les semi-final Gom.Creuse Hommes (France-Espagne et France -Vencedor Previa) et les semi-final Femmes (France-Espagne et France-Vencedor Previa).

A partir de 15h : les semi-final de Xare (France-Espagne).

A partir de 18h : finale paleta cuero, finale main nue individuel et finale main nue 2×2.

Billetterie sur place, mais réservation conseillée.

Le stand buvette du Pilotari Club Oloronais est ouvert ! Boissons, sandwich et assiette au comptoir.

Assiette de garbure sur réservation..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 23:00:00. EUR.

Allée du Fronton Complexe Guynemer

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the European Nations Trinquet Championships (elite category) this weekend.

On this second day, starting at 10:30 a.m.: the Men’s Gom.Creuse semi-finals (France-Spain and France-Vencedor Previa) and the Women’s semi-finals (France-Spain and France-Vencedor Previa).

From 3pm: Xare semi-finals (France-Spain).

From 6pm: paleta cuero final, individual barehand final and 2×2 barehand final.

Ticket sales on site, but booking recommended.

The Pilotari Club Oloronais refreshment stand is open! Drinks, sandwiches and plates at the counter.

Garbure platter on reservation.

Venga a ver este fin de semana los Campeonatos de Europa de Trinquet de las Naciones (categoría élite).

En esta segunda jornada, a partir de las 10.30 h, podrá seguir las semifinales masculinas de Gom.Creuse (Francia-España y Francia-Vencedor Previa) y las semifinales femeninas (Francia-España y Francia-Vencedor Previa).

A partir de las 15:00 horas: semifinales Xare (Francia-España).

A partir de las 18:00: final de paleta cuero, final individual de mano desnuda y final 2×2 de mano desnuda.

Entradas disponibles in situ, pero se recomienda reservar.

El avituallamiento del Pilotari Club Oloronais está abierto Bebidas, bocadillos y plato en el mostrador.

Plato de garbure disponible previa reserva.

Erleben Sie an diesem Wochenende die Europameisterschaften der Nationen im Trinquet (Elitekategorie).

Am zweiten Tag finden ab 10:30 Uhr die Halbfinalspiele Gom.Creuse Herren (Frankreich-Spanien und Frankreich-Vencedor Previa) und die Halbfinalspiele Damen (Frankreich-Spanien und Frankreich-Vencedor Previa) statt.

Ab 15 Uhr: die Xare-Halbfinalspiele (Frankreich – Spanien).

Ab 18 Uhr: Finale paleta cuero, Finale mit bloßer Hand Einzel und Finale mit bloßer Hand 2×2.

Kartenverkauf vor Ort, aber Reservierung wird empfohlen.

Der Getränkestand des Pilotari Club Oloronais ist geöffnet! Getränke, Sandwiches und Teller an der Theke.

Teller mit Garbure auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn