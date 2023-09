Concert rock cuivré et festif Allée du foyer rural Allan, 18 novembre 2023, Allan.

Allan,Drôme

Pour fêter la sortie du Beaujolais nouveau en musique avec le groupe Zöé.

Apéro, concert, petite restauration. Chanson française, rock festif et cuivré..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 00:00:00. .

Allée du foyer rural Espace d’animation

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Celebrate the release of Beaujolais Nouveau with music by the group Zöé.

Aperitif, concert, snack bar. French chanson, festive rock and brass.

Celebre el lanzamiento del Beaujolais Nouveau con música del grupo Zöé.

Aperitivo, concierto, merienda. Chanson francesa, rock festivo y metales.

Um die Veröffentlichung des neuen Beaujolais mit Musik der Gruppe Zöé zu feiern.

Aperitif, Konzert, kleine Snacks. Französisches Chanson, festlicher Rock mit Blechbläsern.

Mise à jour le 2023-09-11 par Montélimar Tourisme Agglomération