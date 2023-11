Apès-midi « Just Dance » Allée du Fils Tarnos, 23 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Seul ou seule, avec votre voisine, votre amoureux, votre mamie, votre collègue, votre meilleur ami… venez vous amuser en dansant avec le jeu Just Dance sur Nintendo Switch.

Un goûter de Noël sera ensuite offert.

Tout public.

Gratuit.

RDV de 14h30 à 18h..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alone or alone, with your neighbor, your lover, your granny, your colleague, your best friend… come and have fun dancing with the Just Dance game on Nintendo Switch.

A Christmas snack will be served afterwards.

All ages.

Free admission.

RDV from 2.30pm to 6pm.

Solo, con tu vecino, tu amante, tu abuela, tu colega, tu mejor amigo… ven y diviértete bailando con Just Dance en Nintendo Switch.

Después se servirá un aperitivo navideño.

Todos los públicos.

Entrada gratuita.

Punto de encuentro de 14:30 a 18:00.

Ob allein, mit der Nachbarin, dem Liebhaber, der Oma, dem Kollegen, dem besten Freund… Kommen Sie und vergnügen Sie sich beim Tanzen mit dem Spiel Just Dance auf der Nintendo Switch.

Anschließend wird ein Weihnachtssnack angeboten.

Für alle Altersgruppen.

Kostenlos.

RDV von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Seignanx