Rendez-vous bien-être | les 5 blessures… Allée du fils Tarnos, 4 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Avez-vous parfois l’impression de tourner en rond ? De constater qu’un problème se présente régulièrement à vous ? Et si cela venait d’une blessure d’enfant non guérie ? Dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même, Lise Bourbeau nous présente comment, pour éviter de souffrir, nous nous constituons des masques derrière lesquels nous cacher. Nous allons, au cours de l’atelier, découvrir les 5 blessures énoncées par Lise Bourbeau et tenter de les reconnaître pour chacun/chacune d’entre nous afin de parvenir à s’en guérir.

Atelier animé par la thérapeute Marie Sophie Dumon.

RDV à 16h (durée 2h30).

Animation gratuite réservée aux adultes..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:30:00. EUR.

Allée du fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you sometimes feel like you’re going round in circles? That a problem keeps coming up? What if it stems from an unhealed childhood wound? In her book Les 5 blessures qui empêchent d?être soi-même, Lise Bourbeau shows us how, to avoid suffering, we create masks behind which to hide. In this workshop, we will discover the 5 wounds described by Lise Bourbeau and try to recognize them for each of us, so that we can heal ourselves.

Workshop led by therapist Marie Sophie Dumon.

RDV at 4pm (duration 2h30).

Free for adults only.

¿Tiene a veces la sensación de estar dando vueltas en círculo? ¿Hay algún problema que se repite una y otra vez? ¿Y si tiene su origen en una herida no cicatrizada de la infancia? En su libro Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même, Lise Bourbeau nos muestra cómo, para evitar el sufrimiento, creamos máscaras tras las que escondernos. Durante el taller, descubriremos las 5 heridas descritas por Lise Bourbeau e intentaremos reconocerlas en cada uno de nosotros para poder curarnos.

Dirigido por la terapeuta Marie Sophie Dumon.

Cita a las 16.00 h (duración 2 horas y media).

Gratuito sólo para adultos.

Haben Sie manchmal das Gefühl, sich im Kreis zu drehen? Stellen Sie fest, dass Sie immer wieder auf ein Problem stoßen? Vielleicht liegt das an einer nicht verheilten Verletzung aus der Kindheit? In ihrem Buch « Die 5 Wunden, die dich daran hindern, du selbst zu sein » beschreibt Lise Bourbeau, wie wir uns Masken aufsetzen, um uns vor Schmerzen zu schützen und uns hinter ihnen zu verstecken. In diesem Workshop lernen wir die fünf von Lise Bourbeau beschriebenen Verletzungen kennen und versuchen, sie für jede/n von uns zu erkennen, damit wir uns selbst heilen können.

Der Workshop wird von der Therapeutin Marie Sophie Dumon geleitet.

Treffpunkt um 16 Uhr (Dauer 2,5 Stunden).

Kostenlose Veranstaltung nur für Erwachsene.

