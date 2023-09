Loto Allée du Domaine des Lugees Arès, 18 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Ouvert à tous, l’Amicale du personnel municipal organise un loto avec de nombreux lots à gagner !

Tout public – Gratuit..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Allée du Domaine des Lugees

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open to all, the Amicale du personnel municipal is organizing a lotto with lots of prizes to be won!

Open to all – Free admission.

Abierta a todos, la Amicale du personnel municipal organiza una lotería con muchos premios

Abierto a todos – Gratuito.

Der Freundeskreis des städtischen Personals organisiert ein Lotto, bei dem es viel zu gewinnen gibt!

Für alle – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Arès