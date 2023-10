Marché des artisans et un vide-grenier Allée du Domaine des Lugées Arès, 18 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Marché des artisans et vide-greniers.

Restauration sur place.

Bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme, à la mairie et à l’espace famille.

Inscription au 05.56.03.93.06 ou amicaledupersonnelares@gmail.com.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Allée du Domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Craft market and garage sale.

Catering on site.

Registration form available at the Tourist Office, Town Hall and Family Centre.

Registration on 05.56.03.93.06 or amicaledupersonnelares@gmail.com

Mercado de artesanía y venta de garaje.

Catering in situ.

Formulario de inscripción disponible en la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento y el Centro Familiar.

Inscripciones en 05.56.03.93.06 o amicaledupersonnelares@gmail.com

Kunsthandwerkermarkt und Flohmarkt.

Verpflegung vor Ort.

Anmeldeformular erhältlich im Office de Tourisme, im Rathaus und im Espace Family.

Anmeldung unter 05.56.03.93.06 oder amicaledupersonnelares@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Arès