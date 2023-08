Coupe du Monde de Rugby : match pour la 3ème place* Allée du Domaine des Lugées Arès, 27 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Retransmission du match pour la troisième place de la Coupe du Monde de Rugby, sous le préau du domaine des Lugées.

Buvette et crêpes sur place.

Tout public – Gratuit.

*Sous condition de qualification de la France pour la troisième place..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Allée du Domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of the match for third place in the Rugby World Cup, in the courtyard of the Domaine des Lugées.

Refreshment bar and crêpes on site.

Free for all.

*Subject to France qualifying for third place.

Retransmisión del partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo de Rugby, en el patio del Domaine des Lugées.

Refrescos y crepes disponibles.

Gratuito para todos.

*Sujeto a la clasificación de Francia para el tercer puesto.

Übertragung des Spiels um den dritten Platz bei der Rugby-Weltmeisterschaft auf dem Vorplatz des Domaine des Lugées.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Alle Zuschauer – Kostenlos.

*Unter der Bedingung, dass sich Frankreich für den dritten Platz qualifiziert.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Arès