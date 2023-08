Coupe du Monde de Rugby : France – Namibie Allée du Domaine des Lugées Arès, 21 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Retransmission du match France – Namibie (poule A – 3ème journée) sous le préau du domaine des Lugées.

Buvette et crêpes sur place.

Tout public – Gratuit..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . .

Allée du Domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of the France – Namibia match (pool A ? day 3) in the courtyard of the Domaine des Lugées.

Refreshment bar and crêpes on site.

Free for all.

Retransmisión del partido Francia – Namibia (Grupo A – 3ª jornada) en la zona cubierta del Domaine des Lugées.

Refrescos y crêpes disponibles.

Gratis para todos.

Übertragung des Spiels Frankreich – Namibia (Pool A ? 3. Tag) auf dem Vorplatz des Domaine des Lugées.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Alle Zuschauer – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès