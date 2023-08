Bourse toutes collections Allée du Domaine des Lugées Arès, 17 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Exposition et vente de philatélie, de monnaie, cartes postales et collections diverses, dans la grande salle du domaine des Lugées.

Tout public – Gratuit..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Allée du Domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of philately, coins, postcards and various collections, in the large hall of the Domaine des Lugées.

Open to all – Free admission.

Exposición y venta de filatelia, monedas, postales y colecciones diversas, en la gran sala del Domaine des Lugées.

Abierto a todos – Entrada gratuita.

Ausstellung und Verkauf von Philatelie, Münzen, Postkarten und verschiedenen Sammlungen im großen Saal des Domaine des Lugées.

Für jedes Publikum – Kostenlos.

