Initiation à l’aviron et balade sur la Pinasse Allée du Courant, 5 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Initiation à la rame sur la pinasse de Contis « Estele de la ma II », bateau de pêche en mer traditionnel, inscrite aux Monuments Historiques Maritimes et balade sur le Courant.

Initiation organisée avec les pêcheurs de l’association « La Pinasse de Contis » qui perpétuent la tradition de la pêche à la pinasse et s’emploient à faire connaître et à transmettre ce savoir-faire et ce patrimoine maritime des Landes.

Gratuit. Sur inscription au 06 81 40 20 85..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 17:30:00. .

Allée du Courant Contis-Plage

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Initiation to the oar on the pinasse of Contis « Estele de la ma II », traditional fishing boat in the sea, registered with the Maritime Historical Monuments and stroll on the Current.

Initiation organized with the fishermen of the association « La Pinasse de Contis » who perpetuate the tradition of fishing with the pinasse and work to make known and to transmit this know-how and this maritime heritage of the Landes.

Free of charge. On registration at 06 81 40 20 85.

Iniciación al remo en la pinasa de Contis « Estele de la ma II », embarcación tradicional de pesca marítima, declarada Monumento Histórico Marítimo, y paseo en el Courant.

Iniciación organizada con los pescadores de la asociación « La Pinasse de Contis » que perpetúan la tradición de la pesca con la pinasa y trabajan para dar a conocer y transmitir este saber hacer y este patrimonio marítimo de las Landas.

Entrada gratuita. Previa inscripción en el 06 81 40 20 85.

Einführung in das Rudern auf der Pinasse von Contis « Estele de la ma II », einem traditionellen Hochseefischerboot, das zu den historischen Seefahrtsdenkmälern gehört, und Fahrt auf dem Courant.

Einführung organisiert mit den Fischern des Vereins « La Pinasse de Contis », die die Tradition der Pinassenfischerei aufrechterhalten und sich dafür einsetzen, dieses Know-how und das maritime Erbe der Landes bekannt zu machen und weiterzugeben.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung unter 06 81 40 20 85.

Mise à jour le 2023-05-22 par Côte Landes Nature Tourisme