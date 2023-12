Xmas Party : le Père Noël est un gros fêtard à My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles, 15 décembre 2023 07:00, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Vendredi 15 Décembre à partir de 18h, viens fêter Noël dans ton My Beers d’Arles.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Allée Du Colonnel Arnaud My Beers

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Friday December 15th from 6pm, come and celebrate Christmas in your Arles My Beers

Viernes 15 de diciembre a partir de las 18.00 h, ¡venga a celebrar la Navidad en su Arles My Beers!

Freitag, 15. Dezember ab 18 Uhr: Feiere Weihnachten in deinem My Beers d’Arles!

