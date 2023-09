Soirée Coupe du Monde de Rugby à My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles, 21 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Si toi aussi tu veux revivre La Bodega du My Beers rendez vous ce jeudi au bar

Coupe du Monde de Rugby 2023 ça continue

Jeudi 21 Septembre à 21h, retrouve notre équipe de FRANCE vs NAMIBIE.

2023-09-21 21:00:00 fin : 2023-09-21 . .

Allée Du Colonnel Arnaud My Beers

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



If you too want to relive La Bodega du My Beers, come to the bar this Thursday

Rugby World Cup 2023 continues

Thursday, September 21 at 9pm, join our team for FRANCE vs NAMIBIA

Si tú también quieres revivir la Bodega de Mis Cervezas, acércate al bar este jueves

Continúa la Copa del Mundo de Rugby 2023

Jueves 21 de septiembre a las 21:00, únete a nuestro equipo para ver el partido FRANCIA vs NAMIBIA

Wenn du auch die Bodega des My Beers erleben möchtest, dann triff dich am Donnerstag in der Bar

Die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 geht weiter!

Donnerstag, den 21. September um 21 Uhr, triff unser Team FRANKREICH gegen NAMIBIE

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Arles