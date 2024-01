Soirée musicale à La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles, samedi 13 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

Soirée musicale à La Meunerie le samedi 13 janvier à partir de 19h !

Dès 19h, repas-concert avec le duo acoustic Stefan Del Corso et Dany Gray !



A la carte : carte tapas et cocktails + menu et suggestions du chef

Allée Du colonel Beltrame La Meunerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



