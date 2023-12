Le Réveillon à la Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles, 31 décembre 2023 07:00, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Une soirée exceptionnelle Dimanche 31 Décembre à La Meunerie..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Allée Du colonel Beltrame La Meunerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exceptional evening on Sunday December 31st at La Meunerie.

Una velada excepcional el domingo 31 de diciembre en La Meunerie.

Ein außergewöhnlicher Abend am Sonntag, dem 31. Dezember, in La Meunerie.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme d’Arles