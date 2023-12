Soirée de Noël à la Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22 Soirée de Noël à la Meunerie ! Venez profiter d’un repas-concert le 22 décembre dès 19h..

Au programme :



-Café chantant avec le groupe « Au coin de la rue »

-Menu spécial Noël



Réservation fortement conseillée au 04 86 63 44 94 .

Allée Du colonel Beltrame La Meunerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

