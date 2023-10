Soirée Karaoké à My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame Arles, 20 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Allez, pas d’histoire, pour ce Vendredi, on vous laisse juste donner de la voix.

2023-10-20

Allée Du Colonel Arnaud Beltrame My Beers

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Come on, no fuss, for this Friday, we’ll just let you give your voice

Venga, sin alharacas, para este viernes, dejaremos que lo des todo

An diesem Freitag dürfen Sie einfach nur Ihre Stimme erheben

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme d’Arles