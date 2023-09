My Beers – Soirée Oktoberfest Allée Du Colonel Arnaud Beltrame Arles, 29 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Tu peux pas aller a Munich?

C’est pas grave, Munich vient à toi !!.

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 00:00:00. .

Allée Du Colonel Arnaud Beltrame My Beers

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You can’t go to Munich?

No problem, Munich is coming to you !

¿No puedes ir a Múnich?

No importa, ¡Múnich viene a ti!

Du kannst nicht nach München?

Das ist nicht schlimm, München kommt zu dir!

