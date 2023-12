La rugissante de Noël allée du châtelet Châtellerault, 9 décembre 2023 19:00, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

**Départs et arrivées au niveau du cinéma Le Loft, place Sainte Catherine.**

17h30 : ouverture du village de course, inscriptions aux courses enfants

18h : ouverture retrait des dossards adultes

19h15 :7-9 ans : 900 mètres

19h30 : 10-13 ans : 1800 mètres

20h30 : A partir de 14 ans : 4 km

20h30 : A partir de 16 ans : 8 km

21h15 : podiums adultes.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

allée du châtelet

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



**Starts and finishes at Le Loft cinema, Place Sainte Catherine **

5:30 pm: opening of the race village, registration for children’s races

6 p.m.: opening of race number pick-up for adults

7:15pm: 7-9 years: 900 meters

7:30 p.m.: 10-13 years: 1800 meters

8:30 p.m.: 14 years and over: 4 km

8:30 p.m.: 16 and over: 8 km

9:15pm: adult podiums

**Inicio y fin en el cine Le Loft, Place Sainte Catherine **

17.30 h: apertura del pueblo de la carrera, inscripción en las carreras infantiles

18.00 h: apertura del pueblo de la carrera, recogida de dorsales de adultos

19.15 h: de 7 a 9 años: 900 metros

19h30: 10-13 años: 1800 metros

20.30 h: 14 años y más: 4 km

20h30: 16 años y más: 8 km

21h15: podios adultos

**Start und Ankunft auf der Höhe des Kinos Le Loft, Place Sainte Catherine.**

17:30 Uhr: Eröffnung des Renndorfs, Anmeldung für die Kinderrennen

18:00 Uhr: Eröffnung Abholung der Startnummern für Erwachsene

19.15 Uhr:7-9 Jahre: 900 Meter

19.30 Uhr: 10-13 Jahre: 1800 Meter

20:30 Uhr: Ab 14 Jahren: 4 km

20.30 Uhr: Ab 16 Jahren: 8 km

21.15 Uhr: Podiumsplätze Erwachsene

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP