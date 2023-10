La rugissante de Noël allée du châtelet Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne La rugissante de Noël allée du châtelet Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault. La rugissante de Noël Samedi 9 décembre, 19h00 allée du châtelet Départs et arrivées au niveau du cinéma Le Loft, place Sainte Catherine. 19h15 :7-9 ans : 900 mètres

19h30 : 10-13 ans : 1800 mètres

20h30 : A partir de 14 ans : 4 km

20h30 : A partir de 16 ans : 8 km Remise des récompenses vers 22h. allée du châtelet allée du châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 course à pied compétition Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu allée du châtelet Adresse allée du châtelet 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville allée du châtelet Châtellerault latitude longitude 46.820782;0.543513

allée du châtelet Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/