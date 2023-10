SPECTACLE LA BELLE ET LA BÊTE AU CHATEAU DE GOULAINE Allée du Château Haute-Goulaine, 20 octobre 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

Du 22 septembre au 29 octobre les vendredi soirs, samedi et dimanche en journée et soirée, vivez une incroyable aventure immersive d’une heure avec la Belle et la Bête au Chateau de Goulaine..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 23:00:00. EUR.

Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From September 22 to October 29, Friday evenings, Saturdays and Sundays during the day and evening, experience an incredible one-hour immersive adventure with Beauty and the Beast at the Chateau de Goulaine.

Del 22 de septiembre al 29 de octubre, los viernes por la noche, sábados y domingos durante el día y la noche, viva una increíble aventura inmersiva de una hora con La Bella y la Bestia en el Chateau de Goulaine.

Erleben Sie vom 22. September bis zum 29. Oktober freitagabends, samstags und sonntags tagsüber und abends ein unglaubliches, einstündiges immersives Abenteuer mit der Schönen und dem Biest im Chateau de Goulaine.

