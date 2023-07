VISITES DE L’ÉTÉ AU CHATEAU DE GOULAINE Allée du Château Haute-Goulaine, 1 juillet 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

Le 1er château Renaissance de la Loire revêt ses habits d’été et vous accueille tous les jours de 14h à 18h30 !.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 18:30:00. EUR.

Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Loire?s 1st Renaissance château is dressed for summer, and welcomes you every day from 2pm to 6:30pm!

El 1er castillo renacentista del Loira se viste de verano y le da la bienvenida todos los días de 14:00 a 18:30

Das erste Renaissanceschloss an der Loire zieht sein Sommerkleid an und empfängt Sie täglich von 14:00 bis 18:30 Uhr!

