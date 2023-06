VISITE CHATEAU DE GIRECOURT Allée du château Girecourt-sur-Durbion, 12 juin 2023, Girecourt-sur-Durbion.

Girecourt-sur-Durbion,Vosges

Ce château construit au 16ème siècle fait l’objet d’une restauration exemplaire. Les travaux ont mis à jour des plafonds à caissons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou encore une fenêtre ogivale de l’ancienne chapelle castrale. La visite s’enrichit des nouvelles découvertes au fil des années.

Participation uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Stationnement possible sur le parking de l’église.. Tout public

Jeudi à 15:00:00 ; fin : . 9 EUR.

Allée du château

Girecourt-sur-Durbion 88600 Vosges Grand Est



The château, built in the 16th century, has undergone an exemplary restoration. The work has brought to light some of the finest coffered ceilings in Lorraine, as well as an ogival window from the former castle chapel. The tour is enriched by new discoveries made over the years.

Participation by reservation only at the Tourist Office.

Parking available in the church parking lot.

Este castillo, construido en el siglo XVI, ha sido objeto de una restauración ejemplar. Los trabajos han sacado a la luz algunos de los artesonados más bellos de Lorena, así como una ventana ojival procedente de la antigua capilla del castillo. A lo largo de los años se han ido añadiendo nuevos descubrimientos a la visita.

Las visitas deben reservarse con antelación en la Oficina de Turismo.

Aparcamiento disponible en el aparcamiento de la iglesia.

Dieses im 16. Jahrhundert erbaute Schloss ist Gegenstand einer beispielhaften Restaurierung. Bei den Arbeiten wurden Kassettendecken, die zu den schönsten in Lothringen gehören, oder ein Spitzbogenfenster der ehemaligen Burgkapelle freigelegt. Die Besichtigung wird im Laufe der Jahre durch neue Entdeckungen bereichert.

Teilnahme nur mit Reservierung beim Office de Tourisme.

Parken auf dem Parkplatz der Kirche möglich.

