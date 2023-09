Visite guidée « à la découverte de Chéreng » Allée du château, Chéreng Chéreng, 8 octobre 2023, Chéreng.

Dimanche 8 octobre de 10h à 12h

Présentation générale de l’histoire du village et de sa géographie suivie de la visite du parc et de l’extérieur du château de Montreul. Vous ferez un arrêt devant l’ancien relais de la Poste aux chevaux pour finir par une visite de l’église Saint-Vaast.

Animateur : Jean-Louis Pelon

Rendez-vous sur le parking de l’avenue du château, Chéreng

Tarif adhérent 5€ / non adhérent 10€ (Gratuit pour les – 10 ans (auquel cas nous contacter pour la réservation)

Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne

Allée du château, Chéreng Chéreng 59152 Nord Hauts-de-France

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

