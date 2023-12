Concert de Noël au château Allée du Château Chailly-sur-Armançon, 17 décembre 2023, Chailly-sur-Armançon.

Chailly-sur-Armançon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

Mettez-vous dans l’ambiance de noël avant les fêtes et partagez un moment convivial au Château de Chailly. Un concert gratuit spécialement préparé pour l’occasion par le groupe Grenoblois Otary Club vous mettra le baume au coeur et la tête dans les étoiles. Retrouvez vos chants de noël préférés et laissez-vous tenter par notre vin chaud maison et nos petites sucreries de fin d’année, le tout dans un cadre somptueux.

Allée du Château Château de Chailly

Chailly-sur-Armançon 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



