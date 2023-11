MARCHE DE NOEL DE BLAGNAC Allée du Canalet Blagnac, 6 décembre 2023, Blagnac.

Blagnac,Haute-Garonne

Quelques semaines avant les fêtes, c’est le lieu idéal pour trouver des idées de cadeaux originales. 73 chalets vous accueillent dans une ambiance féerique et un décor unique durant ces 5 jours de célébrations !.

2023-12-06 fin : 2023-12-10 21:00:00. .

Allée du Canalet PARC DES RAMIERS

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



A few weeks before the holidays, it’s the ideal place to find original gift ideas. 73 chalets welcome you to a fairytale atmosphere and unique decor during these 5 days of celebrations!

Unas semanas antes de las fiestas, es el lugar ideal para encontrar ideas originales para regalar. ¡73 chalés le acogerán en un ambiente mágico y una decoración única durante estos 5 días de celebraciones!

Einige Wochen vor den Feiertagen ist dies der ideale Ort, um originelle Geschenkideen zu finden. 73 Chalets empfangen Sie in einer märchenhaften Atmosphäre und einem einzigartigen Dekor während dieser fünf Tage der Feierlichkeiten!

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE