Visites guidées de la Barthe Allée du Bois de Boulogne Dax, 4 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Découvrez cette zone naturelle (Natura 2000) et sa biodiversité locale en compagnie d’un jardinier. Sur inscriptions au 06 99 70 37 32 ..

2023-08-04

Allée du Bois de Boulogne RDV Maison de la Barthe

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover this natural area (Natura 2000) and its local biodiversity in the company of a gardener. To book, call 06 99 70 37 32.

Descubra este espacio natural (Natura 2000) y su biodiversidad local en compañía de un jardinero. Para reservar, llame al 06 99 70 37 32.

Entdecken Sie dieses Naturgebiet (Natura 2000) und seine lokale Biodiversität in Begleitung eines Gärtners. Nach Anmeldung unter 06 99 70 37 32 .

