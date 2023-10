RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE + FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY – LE ROC DE LA LÈGUE Allée du 19 Mars 1962 Chanac, 28 octobre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Venez participer à la randonnée semi-nocturne VTT et pédestre de Chanac organisé par le roc de la lègue.

2 Parcours VTT de 20 et 27 km, départ à 18h

1 parcours pédestre de 10km, départ à 18h.

Tarif : Rando+repas = 16€ ; enfant(-12ans) = 10€ ; repa….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Allée du 19 Mars 1962 Salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Come and take part in Chanac’s semi-nocturnal mountain biking and hiking event organized by le roc de la lègue.

2 mountain bike trails of 20 and 27 km, starting at 6pm

1 pedestrian route of 10km, starting at 6pm.

Price: hike + meal = 16? ; children (under 12) = 10? ; lunch =…

Venga y participe en el recorrido seminocturno en bicicleta de montaña y a pie por Chanac, organizado por le roc de la lègue.

2 recorridos en bicicleta de montaña de 20 y 27 km, con salida a las 18 h

1 ruta pedestre de 10 km, con salida a las 18 h.

Precio: paseo + comida = 16 euros; niños (menores de 12 años) = 10 euros; comida =…

Kommen Sie und nehmen Sie an der halbnächtlichen Mountainbike- und Wandertour in Chanac teil, die von le roc de la lègue organisiert wird.

2 Mountainbike-Strecken von 20 und 27 km, Start um 18 Uhr

1 Wanderstrecke von 10 km, Start um 18 Uhr.

Preis: Wanderung + Essen = 16?; Kind (-12 Jahre) = 10?; Mahlzeit = 10?

Mise à jour le 2023-10-13 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn