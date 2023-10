Cinéma Film Pierre, feuille, pistolet – Ukraine Allée du 11 Novembre Grignan, 16 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Film et débat sur des habitants ukrainiens pendant l’évacuation. Ce film passe en avant-première et a été sélectionné au Festival de Cannes sélection ACID.

Dans le cadre du Festival du Cinéma hors les murs de Saint Paul Trois Châteaux.

2023-10-16 19:00:00 fin : 2023-10-16 . EUR.

Allée du 11 Novembre Espace Sévigné – Salle des Fêtes

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Film and debate on Ukrainian residents during the evacuation. This film premiered and was selected for the ACID selection at the Cannes Film Festival.

As part of the Festival du Cinéma hors les murs de Saint Paul Trois Châteaux

Película y debate sobre los residentes ucranianos durante la evacuación. Esta película ha sido seleccionada para la selección ACID del Festival de Cannes.

En el marco del Festival du Cinéma hors les murs de Saint Paul Trois Châteaux

Film und Diskussion über ukrainische Einwohner während der Evakuierung. Dieser Film wird in einer Vorpremiere gezeigt und wurde für das Filmfestival von Cannes ACID ausgewählt.

Im Rahmen des Festival du Cinéma hors les murs in Saint Paul Trois Châteaux

