TROTTINETTE ÉLECTRIQUE À NYOISEAU Allée d’Orveau Segré-en-Anjou Bleu, 2 août 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Profitez d’une animation au camping de la Rivière de Nyoiseau (Segré-en-Anjou bleu) pour vous initier à la trottinette électrique, mercredi 2 août 2023..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 18:00:00. .

Allée d’Orveau Camping la rivière

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take advantage of an event at the Rivière de Nyoiseau campsite (Segré-en-Anjou bleu) to learn how to ride an electric scooter, on Wednesday August 2, 2023.

Aprovecha una cita en el camping Rivière de Nyoiseau (Segré-en-Anjou bleu) para aprender a conducir un patinete eléctrico, el miércoles 2 de agosto de 2023.

Nutzen Sie am Mittwoch, den 2. August 2023, eine Animation auf dem Campingplatz Rivière de Nyoiseau (Segré-en-Anjou bleu), um sich mit dem Elektrorollerfahren vertraut zu machen.

