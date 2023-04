Troc de plantes – 8/4 allée Dewas, rue Anatole France, Lille Catégorie d’Évènement: Lille

Troc de plantes – 8/4 Samedi 8 avril, 15h00 allée Dewas, rue Anatole France, Rendez-vous ce samedi 8 avril, de 15h à 17h, allée Dewas, rue Anatole France, pour un troc de plantes organisé par l'association « Arts de la mode »…

Venez échanger plantes et graines, semis de fleurs ou de légumes…

Emplacement gratuit.

Renseignements et inscriptions : 03 66 97 19 92 ou 06 19 10 67 76

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:00:00+02:00

