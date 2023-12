ILLUMINATIONS DE NOËL Allée d’Etigny Bagnères-de-Luchon, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Luchon vous invite à découvrir ses traditionnelles illuminations de Noël qui ornent les rues et les parcs de la ville..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. .

Allée d’Etigny SQUARE LAURET

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



To celebrate the festive season, Luchon invites you to discover its traditional Christmas illuminations that adorn the town’s streets and parks.

Para celebrar las fiestas, Luchon le invita a descubrir sus tradicionales iluminaciones navideñas que adornan las calles y parques de la ciudad.

Zur Feier der Feiertage lädt Luchon Sie ein, seine traditionelle Weihnachtsbeleuchtung zu entdecken, die die Straßen und Parks der Stadt schmückt.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE