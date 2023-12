AUDITION DE NOËL Allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle, 4 décembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Concert proposé par les élèves de l’École de Musique des Harmonies de Bussang-Saint-Maurice et du Thillot. Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Allée des Tilleuls Salle multi-activités

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Concert by students of the École de Musique des Harmonies de Bussang-Saint-Maurice et du Thillot. Free admission.

Concierto de los alumnos de la École de Musique des Harmonies de Bussang-Saint-Maurice et du Thillot. Entrada gratuita.

Konzert, das von den Schülern der Musikschule der Harmonien von Bussang-Saint-Maurice und Le Thillot angeboten wird. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES