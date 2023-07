Samedi 8 juillet – La chapelle en fête – NQE Allée des tilleuls Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Samedi 8 juillet – La chapelle en fête – NQE Allée des tilleuls Hellemmes Hellemmes, 8 juillet 2023, Hellemmes. Samedi 8 juillet – La chapelle en fête – NQE Samedi 8 juillet, 10h30 Allée des tilleuls Hellemmes Programme : Découverte des insectes de nos jardins – 10h30 à 12h30 – Constellation Nature

Jeux traditionnels : du jeu de la grenouille au billon : une seule règle, rire et s’amuser ! Avec WELLOUEJ – 10h30 à 13h et 14h à 18h

Marcel la manivelle, spectacle déambulatoire : au volant de sa machine infernale, le triporteur de Barbarie se prend pour un pilote. Quand Marcel s’arrête, c’est pour pousser la chansonnette. Mais attention, Marcel La Manivelle ne fait pas toujours dans la dentelle… – 11h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Du pain sur la planche : Atelier Boulange pain au levain avec Mélanie “L’Enfarinée“ et le four mobile, dégustation du pain autour d’un goûter vers 16h Avec des confitures maison – 14h à 18h

Tisanes pour les maux du quotidien avec des plantes naturelles avec Julie DELAGE, Naturopathe – 14h à 18h

L’heure du conte : des histoires à écouter pour les petits et les grands ! Avec la Création Continue – 15h, 16h, 17h

Gravures et impressions sur tetra pak, lino et monotype. Avec L’Ecole et Son Quartier – 14h à 18h

Biscuits fleuris : cueillette de feuilles et de fleurs comestibles pour confectionner des petites galettes poétiques, colorées et gourmandes. Avec les AJONC – 14h à 18h

Dégustation pollen et miel : découverte de l’abeille domestique et de la vie de la ruche. Avec les AJONC – 14h à 18h

Impressions végétales sur tissu : chaque participant pourra repartir avec un tissu imprimé et contribuera à la confection d’une banderole collective. Avec les AJONC – 14h à 18h

Fabrication d’oyas à enterrer : des pots en terre cuite que l’on enterre dans son potager pour faciliter l’arrosage des légumes ou des fleurs. Avec les AJOnc – 14h à 18h

Biclou, atelier vélo d’auto-réparation solidaire : Venez réparer votre vélo. Avec INSERSOL – 14h à 18h

Bicloubook : la bouquinerie sur 2 roues près de chez vous ! Des livres à prix libre grâce à vos dons de livres – 14h à 18h

Les objets d’Elocques : Faire ensemble pour se sentir chez soi ! Créer des objets pour chez vous à partir d’éléments trouvés dans les greniers de la Chapelle d’Élocques. Vos objets sont aussi les bienvenus ! Avec l’INVENTAIRE, Artothèque – 14h à 18h

Venez faire connaissance avec LM Ma Chapelle, association de Locataires de la Chapelle d’Élocques – 14h à 18h

Buvette et petite restauration avec les bénévoles d’Insersol – 11h30 à 18h Allée des tilleuls Hellemmes Allée des tilleuls Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Hellemmes, Nord
Autres
Lieu
Allée des tilleuls Hellemmes
Adresse
Allée des tilleuls Hellemmes
Ville
Hellemmes
Departement
Nord

