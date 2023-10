FASCINANT WEEK-END – BALADE VIGNERONNE À ALET-LES-BAINS Allée des thermes Alet-les-Bains, 22 octobre 2023, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains,Aude

Balade vigneronne au Domaine de Payroulies avec la famille Lacube.

9h30 : rendez-vous au lavoir d’Alet. Départ pour une promenade , explication « au fil de l’eau » pendant la promenade.

Vers 11h, arrivée à Payroulies. Explication du travail de la vigne et dégustation de vins Anne de Joyeuse. Explication de l’apiculture avec Mr Daniel Lacube.

Repas sorti du sac. Jeux, coloriage sur le thème de la vigne avec les enfants.

Pas de réservation obligatoire. Prévoyez des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés, ainsi que le repas tiré du sac..

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 11:00:00. .

Allée des thermes

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



Wine tour of Domaine de Payroulies with the Lacube family.

9:30 am: meet at the Alet washhouse. Departure for a stroll, with explanations of the « water » during the walk.

Around 11am, arrival at Payroulies. Explanation of vineyard work and tasting of Anne de Joyeuse wines. Beekeeping explained by Mr Daniel Lacube.

Packed lunch. Games and coloring on the theme of vines with the children.

No reservation necessary. Bring walking shoes, water and suitable clothing, as well as a packed lunch.

Visita enológica al Domaine de Payroulies con la familia Lacube.

9:30: Encuentro en el lavadero de Alet. Salida para un paseo, con una explicación « a lo largo del agua » durante el paseo.

Hacia las 11h, llegada a Payroulies. Explicación del trabajo de la vid y degustación de vinos Anne de Joyeuse. Explicación de la apicultura a cargo del Sr. Daniel Lacube.

Almuerzo para llevar. Juegos y colorear con los niños sobre el tema de la viña.

No es necesario reservar. Traer calzado para caminar, agua y ropa adecuada, así como un almuerzo para llevar.

Weinspaziergang auf der Domaine de Payroulies mit der Familie Lacube.

9.30 Uhr: Treffpunkt am Waschhaus von Alet. Start für einen Spaziergang, Erklärung « am Wasser entlang » während des Spaziergangs.

Gegen 11 Uhr: Ankunft in Payroulies. Erklärung der Arbeit im Weinberg und Verkostung der Weine Anne de Joyeuse. Erklärung der Bienenzucht mit Herrn Daniel Lacube.

Mahlzeit aus dem Rucksack. Spiele, Ausmalen zum Thema Weinbau mit den Kindern.

Keine Reservierung erforderlich. Bitte bringen Sie Wanderschuhe, Wasser und geeignete Kleidung sowie eine Mahlzeit aus dem Rucksack mit.

Mise à jour le 2023-10-09 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin