Matinée jeux Allée des terrasses du Bancel Albon, 25 novembre 2023, Albon.

Albon,Drôme

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis autour lors de cette matinée jeux de société !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Allée des terrasses du Bancel Bibliothèque Pierre Mendès France

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a morning of board games with family and friends!

¡Ven a disfrutar de una mañana de juegos de mesa con tu familia o amigos!

Verbringen Sie an diesem Vormittag eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden bei Gesellschaftsspielen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche