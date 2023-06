exposition de peintures Allée des terrasses du Bancel Albon, 5 juillet 2023, Albon.

Albon,Drôme

Venez découvrir les peintures de Lucile Vallet ! Vernissage le 5 juillet à 19h avec présence de l’artiste..

2023-07-05 à ; fin : 2023-08-30 . .

Allée des terrasses du Bancel Bibliothèque Pierre Mendès France

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Lucile Vallet’s paintings! Opening on July 5 at 7pm, in the presence of the artist.

¡Venga a descubrir los cuadros de Lucile Vallet! Inauguración el 5 de julio a las 19:00 h, en presencia de la artista.

Entdecken Sie die Gemälde von Lucile Vallet! Vernissage am 5. Juli um 19 Uhr mit Anwesenheit der Künstlerin.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche