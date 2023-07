Pause patrimoine: Voyage de sens Allée des Tarrides Bayonne, 3 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au cœur du jardin botanique suspendu dans les remparts, Sophie et Antoinette vous invitent à partager un moment convivial de senteurs et saveurs hors du temps..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 13:15:00. EUR.

Allée des Tarrides Entrée du jardin botanique

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the botanical garden suspended in the ramparts, Sophie and Antoinette invite you to share a convivial moment of timeless scents and flavors.

En el corazón del jardín botánico suspendido en las murallas, Sophie y Antoinette le invitan a compartir un momento de convivencia de aromas y sabores intemporales.

Im Herzen des botanischen Gartens, der an den Stadtmauern hängt, laden Sophie und Antoinette Sie ein, einen geselligen Moment mit zeitlosen Düften und Geschmäckern zu teilen.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Bayonne