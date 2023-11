Extraits « Correspondance » Albert Camus-Maria Casares Allée des Tabacs Marmande, 24 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Tu es entrée par hasard dans une vie dont …. Avec Anne Mahieu et D. Olivain.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Allée des Tabacs Petit Théâtre

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



You stumbled into a life …. With Anne Mahieu and D. Olivain

Tropezaste con una vida que …. Con Anne Mahieu y D. Olivain

Du bist durch Zufall in ein Leben geraten, dessen …. Mit Anne Mahieu und D. Olivain

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Val de Garonne