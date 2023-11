MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL allée des Sports Sainte-Marguerite, 3 décembre 2023, Sainte-Marguerite.

Sainte-Marguerite,Vosges

Organisé par les bénévoles de l’association, le 25e marché de Noël de Sainte Marguerite aura lieu dans la salle multi-activités avec présence du père Noël.

Buvette, petite restauration, tombola.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

allée des Sports salle multi activités

Sainte-Marguerite 88100 Vosges Grand Est



Organized by the association’s volunteers, the 25th Sainte Marguerite Christmas market will take place in the multi-activity hall, with Santa Claus in attendance.

Refreshments, snacks, tombola.

Organizado por los voluntarios de la asociación, el 25º mercado navideño de Sainte Marguerite se celebrará en la sala de actividades múltiples, con la presencia de Papá Noel.

Refrescos, tentempiés y tómbola.

Der 25. Weihnachtsmarkt von Sainte Marguerite wird von den Freiwilligen des Vereins organisiert und findet in der Mehrzweckhalle statt, wo auch der Weihnachtsmann anwesend sein wird.

Getränke, kleine Snacks, Tombola.

