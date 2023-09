SALON DU LIVRE Allée des Sports Phalsbourg, 1 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

16e édition du salon du livre et du livre d’occasion de Phalsbourg ! Au programme : vente de livres d’occasion ou neufs en tous genres et pour tout public autour du plaisir de lire et des jeux, dictées adultes et enfants à 10h30, tables de jeux animées par la Cie des Joueurs de Sarrebourg, de 14h30 à 16h30, animations et petite restauration sur place toute la journée. Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 17:30:00. 0 EUR.

Allée des Sports Salle Vauban

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



16th edition of the Phalsbourg second-hand book fair! On the program: sale of second-hand and new books of all kinds for all ages, with a focus on the pleasure of reading and games, adult and children’s dictations at 10:30 am, game tables hosted by the Cie des Joueurs de Sarrebourg, from 2:30 pm to 4:30 pm, entertainment and light refreshments all day long. Free admission.

16ª edición de la Feria del Libro de Ocasión de Phalsbourg En el programa: venta de libros de ocasión y nuevos de todo tipo y para todas las edades, centrada en el placer de la lectura y el juego, dictados para adultos y niños a las 10.30 h, mesas de juego a cargo de la Cie des Joueurs de Sarrebourg, de 14.30 h a 16.30 h, animaciones y tentempiés in situ durante todo el día. Entrada gratuita.

16. Ausgabe der Buch- und Gebrauchtbuchmesse in Phalsbourg! Auf dem Programm stehen: Verkauf von gebrauchten und neuen Büchern aller Art und für jedes Publikum rund um das Lesevergnügen und Spiele, Diktate für Erwachsene und Kinder um 10:30 Uhr, Spieltische, die von der Cie des Joueurs aus Saarburg betreut werden, von 14:30 bis 16:30 Uhr, Animationen und kleine Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG