Théatre au Village | Domagné Allée des Sports Domagné, 31 août 2024, Domagné.

Domagné Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 20:00:00

fin : 2024-08-31 22:00:00

.

Rendez-vous sur la commune de Domagné pour une journée « Théâtre au village » avec un spectacle enfant « Gabilolo à la pêche » de Catherine Degay et une comédie pour adultes de Shakespeare intitulée « La Nuit des Rois ».

> GABILOLO A LA PÊCHE à 15h30

Théâtre, humour, chanson et participation des enfants. De Catherine Degay

Gabilolo et sa soeur, Malolotte, chargés de tout leur attirail de pêche, vont participer à un concours. Malolotte a même décidé de se rendre à la rivière à l’avance pour surveiller toute la nuit qu’on ne vole ni poisson, ni rivière. Le duel s’engage et chacun ruse pour devancer l’autre… Mais les surprises de la rivière sont nombreuses et les poissons de sacrés farceurs !

Tout au long de la pièce les enfants aideront le duo à gagner le premier prix du concours de pêche.

> LA NUIT DES ROIS DE SHAKESPEARE à 20h (comédie, spectacle adulte)

Ça commence comme ça : La jolie Viola, échouée en Illyrie après un naufrage, se déguise en homme pour pouvoir entrer au service du Duc Orsino. Orsino, lui, est éperdument amoureux d’Olivia. Il demande alors à Césario, qui n’est autre que Viola, d’aller faire la cour à Olivia…

Dans une atmosphère de rêverie amoureuse, on pourra assister à de nombreux quiproquos, où les chansons à boire de Sire Tobie et sa « clique » côtoient la poésie et les mots d’esprit, où le hoquet fait contraste avec le sourire amoureux, la niaiserie excite l’hilarité, et la mélancolie s’évanouit dans le sourire.

.

Allée des Sports

Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-26 par OT – VITRE