64ème Fête Locale de Domagné

Domagné Ille-et-Vilaine

Début : 2024-07-19 18:00:00

fin : 2024-07-19 22:30:00

> vendredi 21 juillet à partir de 18h00 :

course à pied : une course « enfants » puis une course nature de 6,2km puis de 14,4km

(contact au 06 72 81 48 19)

Marché nocturne des producteurs et créateurs locaux

Animations musicales en soirée

Restauration et animations sur le terrain des sports.

> samedi 23 juillet toute la journée :

Concours de palet à partir de 10h

À partir de 19h, Repas-Spectacle à partir de 19h (sosie vocal de Michel Sardou)

Tarif adulte 23€, enfants 10 € (réservation au bureau de tabac, à la boulangerie et au bar Le Raison)

Suivi du feu d’artifice et du bal populaire au complexe sportif.

> dimanche 23 juillet – toute la journée :

25ème vide-grenier

Baptême d’hélicoptère (45€ en prévente, 50€ sur place)

Sur les 3 jours : Fête Foraine

Allée des Sports

Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne



