Pièce de Théâtre « Le bonheur en camping car » par la Cie d'Yvias

Domagné Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:30:00

Pièce de Théâtre « Le bonheur en camping car » par la Cie d’Yvias

Un voyage en camping-car pas facile à vivre mais tellement drôle à regarder!

Véro et Jean-Pierre ont enfin réalisé leur rêve: acheter un camping-car, symbole à leurs yeux, de liberté et de tranquillité. Mais le temps a passé, et comme eux, il a bien changé. Véro est devenue sereine, Jean-Pierre est stressé à l’extrême.

Le trajet des vacances, de cet « harmonieux » couple, va être très perturbé par les contraintes de la route, les soucis liés à l’âge, les problèmes techniques…

> Réservation à la boulangerie et au bureau de tabac de Domagné.

Allée des Sports Salle des Fêtes

Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne



