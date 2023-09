Octobre Rose : Soirée C’Party Allée des sport Penestin, 14 octobre 2023, Penestin.

Octobre Rose : Soirée C’Party Samedi 14 octobre, 19h00 Allée des sport Inscription: 15

A l’occasion des animations dans le cadre de l’Octobre Rose, l’association C’Party organise une soirée dansante.

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Allée des sport Complexe Lucien Petit Breton 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 79 80 87 »}, {« type »: « email », « value »: « c.party.s.penestin@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/octobre-rose-soiree-c-party-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T05:00:00+02:00

